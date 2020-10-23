iPhone 12／12 Pro直擊首日開賣！因為疫情關係並沒有安排傳媒於開賣時入鋪內採訪，而且對於上星期預約取機的果迷買家有新安排！《香港01》科技玩物記者於10月23日早上，於銅鑼灣Apple Store門前作直擊報導！以及更新最新iPhone 12／12 Pro的回收價。

今年因為疲情關係，Apple Store對於上星期預訂iPhone 12／12 Pro有著與以往不同的安排，因此早賣前不見以往的人龍或大量記者到場。

9：00更新：今日iPhone 12／12 Pro的回收價都想像中高，令不少人大跌眼鏡。尤其門口的收機人士，對於iPhone 12 Pro需求頗大，正價加1000蚊左右（收機價可參看下圖）。

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同場加映：記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！

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同場加映：快速睇 Apple iPhone12 系列四機分別

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