iPhone 12帶頭不送充電器及耳機　Samsung跟風是為了支持環保？

據業內報道，三星電子正在考慮將 Galaxy S21 包裝中排除隨機附贈的耳機和充電器。考慮到市場環境，即使它沒有取消充電器，也有很大可能將耳機取消。

一位業內人士說：「Galaxy 除了和 iPhone 在功能和設計上有一定的相似性之外，它們的行為對市場政策風向也有很大的影響。」而三星可能將採用蘋果（取消隨機贈送充電器、耳機）的環保政策。

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韓媒表示，預計三星電子將以蘋果的新政策為基準。這是因為三星和蘋果公司都配備了 5G 晶片組，從而產生了更高的成本。當前三星 Galaxy S20 和 Galaxy Note 20 系列仍提供基本的有線耳機和充電器，但美國 Galaxy Note 20 已不再提供有線耳機。

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如果三星電子將 Galaxy S21 包裝中的耳機和充電器排除在外，它不但可以降低產品的售價或成本，同時有望提高其無線耳機的銷量，例如 「 buds live」。分析師認為，由於蘋果已經實施了這項環保政策，三星也不再是第一家取消附贈的廠商。

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