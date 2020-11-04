撰文：嚴熹曼
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人人都識唱的洗腦兒歌《Baby Shark》稍早前以超過70億次的觀看總數，打破了《Despacito》的紀錄，成YouTube最高觀看次數的影片，認真誇張！
10大最高觀看次數的YouTube影片也有些意想不到的結果，例如近年超紅韓團組合BLACKPINK歌曲，竟一首也不入榜；10首中竟然有3首都是兒歌，看來未來的YouTube影片都要考慮轉戰兒童市場了！
《Baby Shark》是由韓國娛樂公司Pinkfong上傳的兒歌MV，在兒童間非常受歡迎。本來這首歌在去年時只有約25億次觀看，不過受疫情影響，短短一年多時間就超過70億次觀看，超越了第二位《Despacito》。這兩首歌的累積觀看次數，大幅拋離排第三位Ed Sheeran的《Shape of You》整整20億次，令人不敢吐槽，究竟觀眾們有多喜歡聽洗腦歌？
👇👇點圖看YouTube十大觀看次數影片排名👇👇
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