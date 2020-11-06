上個月Fender TOUR這對結他品牌首款真無線藍牙耳機，竟然能聽出Fender有線耳機的音樂感！難怪曾Hit到賣斷市；近日第二批貨到港，品牌更與皮革職人Noble Craft合作『ART PROJEXT』計劃，推出限量200個人手製作⽪⾰特別版充電盒，耳機盒即時變了Fender標誌性 Stratocaster 結他盒。

『ART PROJEXT』001改造 Fender TOUR ⽪⾰充電盒（鍾世傑 攝）

這個黑皮／白車線的就是Fender classic Stratocaster 結他盒，皮版Tour充電盒就像他的親生子。（Fender圖片）

真皮充電盒細節．皮盒／膠盒版比較👇

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想參加這個改裝計劃，你當然先要購買1個Fender TOUR 耳機，並要將機盒交給代理14個工作天進行改裝。（服務收費$499 耳機需另購）11月17日首批名額：100 個 / 12月5日次輪名額：100個

想知登記方法、地點細節，請自行瀏覽代理Soundwave Audio的fb專頁。

Fender TOUR的iOS版專用app已經上架👇

Fender TOUR的iOS版專用app已經上架，安裝後終可用盡TOUR 100%實力。（鍾世傑 攝）

FENDER TOUR耳機有咩好？有開箱試玩文呀👇

Fender TOUR 全無線藍牙耳機 IEM貼耳設計 虛榮感外5個入手理由

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