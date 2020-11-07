【SoSIM 引發年卡割價】早前 3HK 在香港推出全新儲值卡 SoSIM，以＄33 即可以買到每月 50GB 的 4G 數據，相當抵用。到日前3HK 就與百佳共同宣布加碼將 SoSIM 推廣至全港發售。 眼見 SoSIM 如此平價抵用，玩法不同、俗稱「年卡」的本地數據SIM卡都紛紛減價求售！

SoSIM 加碼全港賣、買卡／增值有份抽＄330 萬巨獎？

SoSIM 雖抵玩，但初推出時並不能輕易買到（蔡浩騰攝）

在推出初期，SoSIM 只在其中 7 間百佳門市有售，而且地區都較為偏遠，有時還會缺貨，不少想要嘗鮮的用戶都因而卻步。

但由即日起，SoSIM 的銷售地點將會擴展至全香港 250 間百佳及旗下超市分店包括 FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、food le parc、 GOURMET、GREAT FOOD HALL 及 SU-PA-DE-PA 等，比之前方便得多。

百佳董事總經理任良安及 3HK 行政總裁古星輝先生在提及是次的擴張有利市民更容易買到 SoSIM，在疫情之下亦不需要舟車勞頓才能買到平價SIM（圖 3HK）

除了更容易可以買到 SoSIM 之外，是次 3 香港更將於 11 月內舉行大抽獎，用戶只需購買及啟動 SoSIM，或替 SoSIM 增值，即自動享有抽獎機會，詳情請留意 3 香港日後公佈，但據聞獎品總值達港幣＄330 萬，當中包括「新款智能手機」及手機折扣現金券等等。

SoSIM 平價多玩法、重溫 4 大「伏位」

3HK SoSIM 在推出之後備受追捧，不少對儲值 SIM 卡有興趣的用戶都特地走訪各個零售點購入一張試玩，如果與一般的手機月費 Plan 對比，＄33 可以獲得每月 50GB 流動數據的 SoSIM 的確是相當抵玩，但留意此卡有幾個條款上的陷阱，各位入手前最好參考一下👇👇👇

SoSIM 除了價錢平、數據 GB 數多，開卡即送的三大禮遇都是賣點之一， 然而沒有看清條款的話，分分鐘中伏（蔡浩騰 攝）

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鴨記「年卡」4 張抵玩推介

SoSIM 在本質上是為「儲值卡」，換言之卡號內的數據是會按月過期的，即使 SoSIM 的 50GB 數據未用完，但一個月後如果不作增值的話就會過期，故每月都需要付出＄33 續期，一年下來就需要支出近＄400。

年卡一直是尋求本地數據的用戶之間的寵兒，近年在深水埗一帶開到成巷成市（蔡浩騰 攝）

雖然有續期需要，但由於 SoSIM 相對一般的月費 Plan 仍然十分低價，變相影響了原本以低價打市場的「年卡」 （ 即數據有效期為一年甚至更長的數據 SIM 卡）生計，《香港01》科技玩物記者更發現，最近有年卡不惜減價吸客，使本來總價已經比 SoSIM 更便宜的年卡更為抵玩，如果閣下每月數據用量不多、且打算長期使用同一號碼，可以參考以下幾個推介👇👇👇

👇👇👇4 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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