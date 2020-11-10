Apple Event發布會One More Thing文字直播！MacBook外有什麼新品

Apple今晚（11／11 凌晨2時）將會舉行名為「One more thing」的發布會，早前2次的發布會分別已經公布及推出iPhone 12系列、iPad Air及HomePod mini等新產品後，相信Apple Silicon處理器的MacBook很大機會於今次發布會中首次現身。除了新版Mac機外，會否仍有其他新品公布呢？今晚《香港01》科技玩物記者就同各位果迷一同文字直播、直擊Apple「One more thing」發布會！

👇👇11月10日午夜開始（10月11日凌晨）記者就會在以下圖文即時直擊Apple One more thing發布會最新消息，請不時按F5 refresh 頁面睇最新消息！👇👇

👇先睇今次Apple發布會或會公布的新產品介紹！👇

以往聽到「One More Thing」，就知道 Apple 有好東西準備發表，而今次的新品發布會以此為題，想必不會失禮，按事前流出的傳聞看來，Apple 除了會祭出早前已預告過的新版本 Apple Silicon MacBook，或者會有多兩件新作登場，以下就與大家逐一檢閱👇👇👇

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