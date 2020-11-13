iPhone 12 Pro Max／12 mini開賣直擊｜即埸收機人流少　僅賺$400

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iPhone 12 Pro Max／iPhone 12 mini 首日開賣直擊！經過 iPhone 12 Pro 的的炒賣後，不是人對 iPhone 12 Pro Max 的開賣情況更關心，而 iPhone 12 mini 亦是不少用家的留意對象，今日（11/13）開賣反應外界預計會比上次好。《香港01》科技玩物記者亦在早上到達，銅鑼灣Apple Store門前作直擊報導！

👇👇即時更新Apple Store現場情況，7:45am已有人龍，比上次開賣時的等候人數多，Apple 安排亦更佳，已分配好各個時段取機，所以每節時間的人數不會過多👇👇

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👇👇即時更新Apple Store現場情況，即睇金、銀、黑、白色iPhone 12 Pro Max 實物、iPhone 12 mini 機身大小手感極佳👇👇

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同場加映：記者提早取得 iPhone 12 Pro Max　開箱評測影相質素勁過Pro幾多？怪物級電量有驚喜

👇👇即睇 iPhone 12 Pro Max 評測6大賣點以及實試會不會易鉻手呢？同時大家帶來一些iPhone 12 Pro Max的試拍相片及影片sample👇👇

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同場加映：iPhone 12 mini評測｜機身細單手可控　續航力有驚喜　但有一缺點

👇👇即睇 iPhone 12 mini 5大賣點以及1個遺憾缺點！再為大家帶來一些iPhone 12 mini試拍相片Sample👇👇

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