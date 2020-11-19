美國BlackFriday即將於11月27日開始（11月30日為CyberMonday），無論Amazon、BestBuy、Macy等網店都會推出大量筍價劈價求售，而且就算直送至香港都比香港平得多。不過Amazon早已經在11月中開始Early Deal，已有不少貨品減價。為讓大家不會錯過《香港01》科技玩物記者就在BlackFriday前後，持續更新不同的抵買貨品。

想於美國BlackFriday或CyberMonday搶購抵買產品，大都會選擇Amazon，始終大都能夠直送香港，價錢又算均真。就在BlackFriday前Amazon就已經有不少Early Deal提早減價產品，就算連運費都比香港平一大截。記者就為各位網民搜攞不同的抵買貨品，而且更會持續更新，大家記得Bookmark多多入來睇了！

就算Amazon優惠貨品都有不少免運直送香港。（Amazon）

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同場加映：新手首先要了解如何用集運將貨品由外國合併寄送到香港，以下以集運平台Buyandship為例，講解集運送到香港的流程，基本上大部分集運商的做法都是大同小異。

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正所謂「慳得一蚊得一蚊」，趁Black Friday掃貨無非都是希望用最抵價錢，買到自己的「心頭好」，所以一定要掌握網購慳錢技巧，更要善用格價網站，下文就教各位新手Amazon購物5個要注意小貼士，以及Black Friday慳錢技巧。

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