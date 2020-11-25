一田購物優惠日2020首日直擊　Dyson產品88折　氣炸鍋最平1折入手

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一田購物優惠日 2020 首日情況（25/11）｜不少讀者都關注「一田購物優惠日 2020」的活動，《香港01》科技玩物記者就率先在首日前往荃灣一田，為大家看看現埸情況，以及幫大家尋寶，找出有什麼抵玩數碼產品，想知優惠產品有沒有「啱心水」？點擊下圖下圖放大睇：

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👇👇一田購物優惠日 2020 首日開賣：電視﹑電腦﹑喇叭﹑玩具👇👇

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同場加映：一田購物優惠日2020｜$198買到TCL 32吋電視　精選27款抵玩電器

【一田購物優惠日2020】半年一度的一田購物優惠日，今次因為 30 週年更連續舉行兩周。如果早前一田網店率先優惠搶不到抵玩產品，那在 11 月 25 日至 12 月 8 日舉行的一田購物優惠日就更不要錯過，特別是 26 號開售的多款電視，折扣高達 1 折，精選產品可點下圖放大了解。

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想知26/11 ~ 2/12那些款式電視激減（折扣最抵1折）？即睇：一田購物優惠日2020｜$198買到TCL 32吋電視　精選27款抵玩電器

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