一田購物優惠日 2020 首日情況（25/11）｜不少讀者都關注「一田購物優惠日 2020」的活動，《香港01》科技玩物記者就率先在首日前往荃灣一田，為大家看看現埸情況，以及幫大家尋寶，找出有什麼抵玩數碼產品，想知優惠產品有沒有「啱心水」？點擊下圖下圖放大睇：

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【一田購物優惠日2020】半年一度的一田購物優惠日，今次因為 30 週年更連續舉行兩周。如果早前一田網店率先優惠搶不到抵玩產品，那在 11 月 25 日至 12 月 8 日舉行的一田購物優惠日就更不要錯過，特別是 26 號開售的多款電視，折扣高達 1 折，精選產品可點下圖放大了解。

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