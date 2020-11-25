女士們平日返工咁辛苦，有機會當然想去購物掃貨紓解壓力！如果買中自己鐘意的可愛小物，可以放在辦公室中每日欣賞一下、放鬆下心情，返工都一定開心啲！DONKI和LOG-ON都有不少數碼精品，下面推薦50件科技小物，件件都實用又得意，啱曬少女心爆發的OL們！

《香港01》科技玩物記者日前走勻DONKI和LOG-ON，蒐羅50件數碼可愛小物，有暖手蛋、充電器、滑鼠、香薰機等實用玩意，放係辦公室又得，送禮自用都得！記者覺得最可愛莫過於角落生物的聲控震動公仔，感覺只是望著他都覺得很治癒~ 不知道你會想買哪一樣呢？

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同場加映：DONKI感謝祭｜小資女必買洗面機/除毛機 18件美容護理好物推介

驚安之殿堂DON DON DONKI早前推出感謝祭並多款產品特價，優惠期直至11月30日，絕對是小資女入貨的好時機！其實DONKI是美容護理儀器天堂，所賣的種類相當廣泛，例如有燙睫毛器、美容儀、洗面機、按摩器等女性產品，除了功能性強，最重要是價錢划算！《香港01》科技玩物記者早前到了銅鑼灣分店，搜羅了以下18件美容護理好物，推介給小資女們！

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