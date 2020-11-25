驚安之殿堂DON DON DONKI早前推出感謝祭並多款產品特價，優惠期直至11月30日，絕對是小資女入貨的好時機！其實DONKI是美容護理儀器天堂，所賣的種類相當廣泛，例如有燙睫毛器、美容儀、洗面機、按摩器等女性產品，除了功能性強，最重要是價錢划算！《香港01》科技玩物記者早前到了銅鑼灣分店，搜羅了以下18件美容護理好物，推介給小資女們！

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？

至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！