近日網上瘋傳一條令人看完目瞪口呆的片段，片中男子將15個拖板接駁在一起，從9樓延伸到地下，為的就是在家中取電，最後更引來消防檢查人員到場勸諭男子，認真誇張！

網上流傳的片段事發在湖北隨州，一名男子將15個拖板吊出窗外，從9樓駁到地下。如此高危的動作，真令人動魄驚心。

👇👇15個拖板駁埋一齊搞乜野？點圖即刻開估！👇👇

不少網民都批評事主的做法罔顧安全，也有網民認為事主的行為也是「被逼出來」。歸根究柢，若不是居住附近沒有足夠的充電配套，男主也不用特地花心機駁拖板。

其實拖板「拖上拖」是非常危險的舉動，輕則「跳制」短路，嚴重的話更會造成火災。消委會在去年為市面上15款拖板做安全測試，其只有兩款通過測試。想在家中用電器更安心，就要看下面消委會對拖板的評測結果！

👇👇消委會15款拖板測試結果 究竟邊兩款最安全？👇👇

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