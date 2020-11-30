豐澤/友和限時優惠｜電暖爐/暖氈/浴室寶　27件保暖電子產品推介

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【豐澤／友和優惠】近日天氣明顯轉涼，相信大家都感受到。天文台今日錄得最低氣溫為攝氏16.4 度，天氣轉涼除了要加穿外套，家中的禦寒產品當然必不可少。豐澤網店推出冬季產品的 Early Bird 限時優惠，以及友和同時也有部分暖爐﹑浴室寶優惠，趁氣溫轉涼的初期，可以點下圖放大了解有什麼抵買冬季產品，預早入手。

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DXOMARK 在市面上找到 14 款Smart Speaker無線喇叭（音箱），在三個音頻實驗室和模擬真實使用埸景中，進行客觀測試，以及感知測試。在音色﹑力度﹑空間感﹑音量和音損，5個項目中為無線喇叭評分。沒想 Apple HomePod 排名在中價款式當中，只有這個位置。

👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200歐元以下）👇👇

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