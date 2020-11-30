【豐澤／友和優惠】近日天氣明顯轉涼，相信大家都感受到。天文台今日錄得最低氣溫為攝氏16.4 度，天氣轉涼除了要加穿外套，家中的禦寒產品當然必不可少。豐澤網店推出冬季產品的 Early Bird 限時優惠，以及友和同時也有部分暖爐﹑浴室寶優惠，趁氣溫轉涼的初期，可以點下圖放大了解有什麼抵買冬季產品，預早入手。