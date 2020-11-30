撰文：陳錦洪
最後更新日期：
【豐澤／友和優惠】近日天氣明顯轉涼，相信大家都感受到。天文台今日錄得最低氣溫為攝氏16.4 度，天氣轉涼除了要加穿外套，家中的禦寒產品當然必不可少。豐澤網店推出冬季產品的 Early Bird 限時優惠，以及友和同時也有部分暖爐﹑浴室寶優惠，趁氣溫轉涼的初期，可以點下圖放大了解有什麼抵買冬季產品，預早入手。
👇👇豐澤冬季 Early Bird 網店限定限時優惠 座枱﹑座地﹑充油式電暖爐都有折扣👇👇
+11
+11
+11
👇👇友和冬季產品限時優惠 浴室寶近半價入手👇👇
+4
+4
+4
同場加映：DXOMARK 14款無線喇叭評分：HomePod得分墊底？Amazon邊款最抵玩
DXOMARK 在市面上找到 14 款Smart Speaker無線喇叭（音箱），在三個音頻實驗室和模擬真實使用埸景中，進行客觀測試，以及感知測試。在音色﹑力度﹑空間感﹑音量和音損，5個項目中為無線喇叭評分。沒想 Apple HomePod 排名在中價款式當中，只有這個位置。
👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200歐元以下）👇👇
+9
+9
+9
想知售價在200～499歐元以下的無線喇叭評分？即睇：DXOMARK 14款無線喇叭評分：HomePod得分墊底？Amazon邊款最抵玩