【Cyber Monday 平價手機】美國年尾兩大購物優惠日，繼 11 月 27 日的 Black Friday 之後，今日（11 月 30 日）就輪到 Cyber Monday，見名字就知道今次是以電子產品為主，香港 01 科技玩物記者更發現在購物網站 Amazon 上更有 Black Friday 時沒有的智能手機在今日起進行勁減。

12 部精選 Cyber Monday 減價智能手機、Samsung 旗艦機都割價

Samsung 在 9 月時才推出的旗艦機 Galaxy Note 20 Ultra，在 Amazon Cyber Monday 居然也減近港幣＄2,000，即使是水貨仍然值得考慮（蔡浩騰 攝）

雖然在 Amazon 上買來的手機屬於「水貨」沒有保養，但勝在免運費直送香港之餘，當中部份減價機種更是推出了市場不足一季的「當打」款式，有興趣可以參考下以下由編輯搜羅的 12 部減價手機（按圖放大看機種及減價細節）👇👇👇

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