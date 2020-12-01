foodpanda、Deliveroo、Uber Eats、e肚仔優惠碼全集！新冠肺炎第四波疫情爆發，要避免受感染，最安全的做法必定是留在家中，但一日三餐還是要解決的。今次記者集合了多個熱門外賣Apps的12月優惠碼，在叫外賣時記得用埋慳得幾多就幾多。

無論外賣送遞或外賣自取，最熱門要數「foodpanda」、「Deliveroo」、「Uber Eats」及「e肚仔」這四個Apps平台，它們幾乎每個月都會不同的優惠推出，例如新登記客戶、信用卡或免運費優惠等，今次記者就集合了各外賣Apps於12月使用的優惠全集，記得叫外賣時用埋就可以慳得更多。

多留在家中WFH，減少外出食肆，多利用外賣apps解決三餐，最好就mark定多個外賣平台的優惠。（

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同場加映：不想日日外賣，當然最好自煮就更慳更健康，記者就精選8間新鮮食材、或非常合適氣炸鍋用的急凍網店。

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