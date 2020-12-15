Apple AirPods Max終於正式推出，不過貨量極少，全城炒爆，炒到更比iPhone 12更貴！如果現在才下單最快都要等十多個星期才收貨（最快都要2021年4月才收）。究竟有什麼方法可以更快入手？另外，記者在Apple Store實機上手試，看看實際上手體驗如何？下文就為大家詳盡解說。

Apple Store終於12月15日正式開賣AirPods Max，而且在店內展出新款Apple新款降噪耳機，不過想買想快入手比想像中更困難，如在網店預訂最快都要等足14個星期，直至明年2021年4月才可以收貨。

如果Walkin又買不買到？記者就在12月15日首日早上去排隊試購，發現每一間Apple Store首日只有約數隻（3至5隻）現貨以供排隊購買，如不是早一晚排隊，基本上沒可能Walkin購買得到，排第20位的記者當然與它無綠。

AirPods Max實物終於在Apple Store上展示出來，果迷們可以落去店內試聽。（林勇攝）

貨極少，自然就有炒價，即日上網已經看到不少「幸運兒」將成功入手的AirPods Max放上網上平台售賣，由6千多元至8千多元不等，貴過一部iPhone 12！

👇👇即睇記者早上排隊購買熱況，以及AirPods Max炒價詳情！另附上現場上手試AirPods Max初步感覺，以及如果想即日入手的方法心得攻略👇👇👇👇

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同場加映：即睇不同外媒對AirPods Max的評價！

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同場加映：AirPods Max官方指其效能非常出色，而且利用AirPods Pro的強大基礎再加強，無論在降噪功能及音質都非常出色。不過仍有不少重點功能，官方未有花太多著墨解說，就如這5個「隱藏功能」相信不少果迷關心。

立刻睇AirPods Max有什麼隱藏要素👇👇👇👇

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想睇AirPods Max介紹全文 👉Apple頭戴式AirPods Max 7大高階特點賣過＄4500料掀新炒風？