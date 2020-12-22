有沒有想過音樂情人鄭子誠，有日會為你送上祝賀說話？ 80後的Edmond近月打造一個名叫CeleBright的KOL藝人拍片平台，粉絲可委託明星對親友或另一半送上祝福。Edmond接受《香港01》訪問指，最深刻有客人趁結婚周年請來鄭子誠拍片送給老婆；也有廿四孝孫要麥包趕工即日要片賀嫲嫲生日，最終能促成好事。對Edmond來說，這盤生意賺到的，除了是金錢上的利益，還有幫到別人的滿足感。

「成立兩個月，接了數十宗訂單。」Edmond憶起不少難忘事。他指，之前有一個客戶為慶祝結婚周年，就請來鄭子誠拍片以送給老婆，沒想到老婆收到影片就即時「爆喊」！原來他們拍拖的時候，每一晚都會收聽《音樂情人》，一齊估歌仔再回家，對二人來說，鄭子誠是他們的愛情回憶：「好感動...因為...因為份禮物好特別好有意義...」

CeleBright Facebook專頁不時公開一些客人收到藝人影片的反應。其中藝人鄭子誠最深受歡迎。（由CeleBright提供）

即日趕工例破圓願

另一個故事，是有孝順孫趁嫲嫲生日當天，找來麥包拍片慶祝，故此當日下單就想即日出片。不過平台的規矩是由接受訂單起，7日內提交影片。情急之下，CeleBright破例與名人相討，結果麥包即時在街上自拍，大唱生日歌。嫲嫲收到影片當刻，開心到目瞪口呆。

麥長青拍片都不忘搞好氣氛，嫲嫲開心到見牙唔見眼。（由CeleBright提供）

Edmond坦言，建立平台的目標不只是盈利，更看重是客人們的反應，縱使藝人們因為通宵拍戲工作而疲憊，但是依然堅持為粉絲拍片祝福：「之前就係俾返啲星睇返（客人的）感動片段，佢哋都好飲欣慰，有時踩完幾日都仲會半夜畀片，雖然睇得出個樣會有少少倦容都照錄，呢啲事都好令人有深刻印象。」

CeleBright創辦人Edmond。（羅俊文攝）

CeleBright目前最受歡迎的都是傳統的演藝界，不過平台尚有多名知名運動員以及一些奇才，例如A貨金正恩、腹語、聖誕老人、Rapper等。想知他們拍片價？👇🏻👇🏻【點擊圖片放大看。】👇🏻👇🏻

+ 39 + 39 + 39

同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

平時追縱IG女神，有見到她們發放產品試戴的照片或者一些廣告文章嗎？其實每則帖文和照片在背後都各有價值，未知香港IG女神發一個廣告帖文，可以擁有多少收入？英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

👇🏻👇🏻👇🏻即睇10位香港人氣IG女神帖文廣告收入排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 34 + 34 + 34

不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

👇🏻👇🏻👇🏻即睇10位香港藝人IG帖文價值排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

以上只是部分IG價值！想知道更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開