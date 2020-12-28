電競電腦突自燃險燒全屋！電競級電腦就算自已砌機至少都要兩萬蚊起跳，如果選擇頂級配置，如配置i9 CPU、GeForce RTX 3090顯卡等更至少要三、四萬才可埋單，絕對是高消費的玩意。聖誕期間，內地就有位玩家，其家中價值至少三萬以上的電競級電腦突然自燃著火，更險燒全屋！不過最慘就連最近大熱的遊戲主機，都慘被遭殃陪葬，雙重打擊！

早前有國內網民於討論區發文（NGA.CN），指家中的電腦毫無預警下突然出煙自燃，就算發現後立刻斷電都未能阻止著火。雖然及時報警及消防趕到來將火勢撲滅，但可以看到這台電競級的電腦完全報銷。雖然樓主的主機在2019年購入，但剛好才在上月更換了最新、炒到火紅的顯示卡，以及高功率輸出的電源火牛，更慘的事，剛入手不久的遊戲機亦都慘被遭殃陪葬，欲哭無淚。

👇👇即睇自燒的電競級電腦慘況、主機規格配置有幾貴！以及幸好樓主做對的一件事才沒有全家燒燼。另外再睇位位網民柯南上身，推理起火原因。👇👇

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討論原文在此

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