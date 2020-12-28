GeForce RTX 3090電競級主機自燃　內地男做對一件事　免全屋燒燼

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

電競電腦突自燃險燒全屋！電競級電腦就算自已砌機至少都要兩萬蚊起跳，如果選擇頂級配置，如配置i9 CPU、GeForce RTX 3090顯卡等更至少要三、四萬才可埋單，絕對是高消費的玩意。聖誕期間，內地就有位玩家，其家中價值至少三萬以上的電競級電腦突然自燃著火，更險燒全屋！不過最慘就連最近大熱的遊戲主機，都慘被遭殃陪葬，雙重打擊！

早前有國內網民於討論區發文（NGA.CN），指家中的電腦毫無預警下突然出煙自燃，就算發現後立刻斷電都未能阻止著火。雖然及時報警及消防趕到來將火勢撲滅，但可以看到這台電競級的電腦完全報銷。雖然樓主的主機在2019年購入，但剛好才在上月更換了最新、炒到火紅的顯示卡，以及高功率輸出的電源火牛，更慘的事，剛入手不久的遊戲機亦都慘被遭殃陪葬，欲哭無淚。

👇👇即睇自燒的電競級電腦慘況、主機規格配置有幾貴！以及幸好樓主做對的一件事才沒有全家燒燼。另外再睇位位網民柯南上身，推理起火原因。👇👇

+21
+21
+21

討論原文在此

同場加映：消委會早前就測驗多款不鏽鋼電熱水煲，並出點出「金屬味」的原因，以及解答翻煲水致癌的疑問。

👇👇翻煲水有機會致癌？飲落有金屬味有沒有危險？（點放圖放大了解）👇👇

+2
+2
+2

消委會評測5間網購超市　big big shop要26日到貨　附7大網購貼士

👇👇消委會實試5間網上超市服務　其中一間註冊帳戶最方便　但總評分最低？👇👇

+5
+5
+5

想知消委會教的7大網購貼士？即睇：消委會評測5間網購超市　big big shop要26日到貨　附7大網購貼士

消委會15款電熱水煲評測　買錯電費隨時貴過冷氣　附7大使用貼士
HomePod mini配智能LED燈｜8款對應Apple HomeKit智能燈具推介
LG A9K無線兩用吸塵機實試　5個入手理由　附15款型號消委會評分
消委會10款浴室寶評測結果　乾衣加熱邊款出色？附使用及保養貼士
模擬訊號終止懶人包　教你申請免費電視機　附12+款抵玩4K TV推介
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。