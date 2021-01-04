PS5開賣！2021年1月4日，PlayStation 5第3次開放預購！上2次的預購全城熱搶，可惜需求量太大很多機迷都未能成功購入。而今次香港PlayStation再次聯同多個網上平台推出抽籤／搶購活動，部份方法更為機迷限定，杜絕炒家。記者立刻盤點6個PS5登記、搶購方法，以及提供連結，一文睇清！（1月4日 更新PlayStation、Aeon抽籤連結）

PlayStation 5（PS5）由11月推出至今，全城缺貨，更被炒至兩倍以上，極難入手。而今次除了Sony及PlayStation外，還有不少其他大型連鎖網店提供抽籤或搶購機會，究竟有哪6個方法可以登記搶購？立刻下圖文為大家詳盡解說。

PS5仍然一機難求，只是希望2021年貨源更穩定，更多機迷能夠不用挨炒價入手。（資料圖片）

👇👇即睇PS5第3輪1月4日預購、抽籤7大方法！👇👇

+ 5 + 5 + 5

PS5各登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/ps5hk_202101

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Log-On登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk/

Aeon登記抽籤連結：https://drawstraws.aeoncity.com.hk/aeon/#/registration/GB20210105A

Fortress抽籤條款（App登記限定）：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration

Clublike搶購連結（已完結）：https://offer.hkt.com/preorderPS5/index.html

Clublike積分換購連結（已完結）：https://shop.theclub.com.hk/playstationr5-console-cr-n-4124421.html

同場加映：買不到PS5，家中的PS4不單容量不夠，讀碟速度又愈來愈慢，最好還是加外置SSD硬碟「升級」舊機！下文就教大家如何為毋須拆機、簡單幾個步驟就可以為PS4及PS5安裝外置SSD！

👇👇PS4及PS5安裝外置SSD及轉存遊戲教學及步驟👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇21款較熱門外置便攜式SSD硬碟深水埗腦場格價 👇👇

+ 16 + 16 + 16

選購SSD攻略 睇全文👉WD、SanDisk外置便攜SSD硬碟值買3大理由、4大選購SSD硬碟重點

腦場格價 即睇全文👉21款便攜SSD／HDD硬碟規格及街價 盤點哪款性價比最高

同場加映：即睇記者精選5張網購高回贈的信用卡！每張卡至少4-5%回贈，或一些購物網店額外折扣等，喜歡網購大家絕對要有幾傍身