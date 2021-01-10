空氣清新機擺錯位置隨時令空氣質素越來越差？4個必學使用注意位｜不少朋友都有了選購空氣清新機改善室內的空氣質素。只是或者好多人不知道，原來空氣清新機誤放了位置，房間空氣質素不改善反而變差？幾位專家剖析用戶擺放空氣清新機經常犯上的錯誤，亦提供了數點擺位建議，只要使用得宜，空氣清新機的淨化能力方能發揮。

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資料來源：健康2.0、ETtoday健康雲、元氣網

購買空氣清新機前，應該做點功課！究竟邊啲款式、或者淨化技術，更能有效地去除或抑制流惑病毒和新冠病毒？國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授曾昭衡，簡單歸納以下6種空氣清新機淨化技術。不同技術於去除顆粒物（煙霧、塵埃及花粉）、甲醛等有機化合物以及細菌、病毒各有優點。即睇：

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有意選購空氣清新機的朋友，亦考參考消委會早前測試了12款空氣清新機，售價由$1,099至$7,080，包括安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等：

👇👇👇【相關圖輯】消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測！點圖放大睇安全程度+空氣淨化速度+能源效率+寧靜程度+使用方便程度各項測試評分！👇👇👇

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香港醫學會成員梁子超醫生表示，用家不應完全依賴空氣清新機而忽略家居衛生和控制污染源頭。面對細菌和病毒，日常的家居環境清潔反而更加重要，空氣清新機應作輔助角色，其他日常生活習慣不能忽略。

梁子超醫生及衛生署分析空氣清新機的限制，以及市民日常除了開機淨化、正確地擺放機體於有用的位置外，還可以做以下7項輔助措施：

👇👇👇【相關圖輯】香港醫學會+衛生署分析空氣清新機的淨化限制！點圖放大睇空氣清新機7個使用建議！👇👇👇

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同場加映👍：LG A9K無線兩用吸塵機上手實試

第4波疫情殺到，人人留在家居抗疫，更需要密密清潔家居。LG CordZero ThinQ A9K最新無線兩用吸塵機，可以在吸塵同時一邊拖地，清潔消毒家居就更方便。

早前推出的LG CordZero ThinQ A9K無線吸塵機，比上代追加了「乾吸+濕拖」功能，而且其「Kompressor 輕壓空間倍升」功能，可減少用家倒塵次數。（香港01美術部製圖）

想有一個乾淨潔淨的家居，每日勤清潔吸塵不可少，早前推出的LG CordZero ThinQ A9K無線吸塵機，比上代追加了「乾吸+濕拖」功能，而且其「Kompressor 輕壓空間倍升」功能，可減少用家倒塵次數。究竟新機有什麼值得入手的功能？下圖文為大家實試一下。

二合一LG A9K無線吸塵機，一個步驟就可以吸塵連消毒地板同時做。（林勇攝）

👇👇即睇LG CordZero ThinQ A9K 5個值得入手的理由，以及細睇機身細節👇👇

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以是只講了部份理由！想深入了解LG CordZero ThinQ A9K還有乜嘢勁位？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉LG A9K無線兩用吸塵機實試 5個入手理由 附15款型號消委會評分