iPad 9料更輕薄更平價外型大革新邊框設計大變改？｜2021年真興奮，懷舊果迷有福音！日本科技爆料網《Mac Otakara》有超勁下一代iPad（暫叫iPad 9）新料！該網引用內地Apple供應鏈情報，指Apple在今年2021年亦將更新第9代iPad，此平價入門款iPad系列，居然迎來外觀設計大變革？廢話少講即睇：

Apple iPad 9外，《Mac Otakara》也透露了下一代iPad Pro少量規格情報！事不宜遲即睇：

👇👇👇iPad 9/iPad 2020更輕簿外型價錢驚喜連連？點圖放大睇iPad 9+下一代iPad Pro十大傳聞整理！👇👇👇

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資料來源：MacRumors、cnBeta、Mac Otakara

👇👇👇【相關圖輯】iPad Air 4開箱實測6個必玩賣點，TouchID回歸更見驚喜👇👇👇

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以上只提了3個必玩賣點！繼續瀏覽完整全文👉👉👉iPad Air 4開箱｜實測6個必玩賣點 與iPad Pro、8比併邊部抵買？/iPad Air 4開箱評測｜有Touch ID無需除口罩 5類用家最值得入手

同場加映：iPhone 13 = Apple第一部摺機？

終於告別 2020，踏入 2021 年很多科技迷都馬上放眼新一年的產品，當中的焦點之一，必定離不開 iPhone 13 系列。包括很多果迷期待已久的 120Hz 螢幕，以及想 Apple 再次為 iPhone 加入的 Touch ID 等，以下筆者將會整合近期 iPhone 13／iPhone 13 Pro 的 11 大傳聞。

很多果迷期待已久的 120Hz 螢幕，以及想 Apple 再次為 iPhone 加入的 Touch ID 等，或者都在iPhone 13現身。（香港01美術部製圖）

在這 11 個傳聞中，A15 Bionic 晶片和 iPhone 13系列將如 iPhone 12 般推出 4 款手機，基本上已是在預期之內，但當中仍不乏一些令果迷看到會非常期待的傳聞，包括 Touch ID 又傳將會回歸等，未有今次又會有幾多個傳聞成真呢？而 Apple 會否帶來驚喜的技術呢？

👇👇👇11大iPhone 13／iPhone 13 Pro 傳聞整合！👇👇👇

以上只提到6個傳聞？想睇晒全部勁料？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iPhone 13會成Apple首部摺機？最大容量達1TB？11大新機傳聞整合

同場再加映👍：網民票選8大2021最期待手機技術

日前外國媒體GSMArena發起網上投票，列出8項手機硬件的新技術，由網民選出2021年最期待手機技術的Top 8。想不到手機螢幕彎曲、捲軸手機竟然未算是最受歡迎！

外媒GSMArena進行網上調查，收集了過4千多名網民投票，得出「2021年網民最期待的手機技術Top 8」！（香港01美術部製圖）

去年不少智慧型手機的廠商因為疫情而影響新產品的發佈，踏入2021年，手機發展有望回歸正軌，多個新趨勢備受觸目。因此外媒GSMArena進行網上調查，收集了過4千多名網民投票，得出「2021年網民最期待的手機技術Top 8」！

👇👇👇2021年網民最期待的手機技術Top 8【點圖放大睇細】👇👇👇

想知第3~第1位？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉手機螢幕變捲軸/彎曲未算最吸引 網民選2021最期待手機技術Top 8

同場再三加映👍：AirPods Pro出牛年限量版？數你未必知道8件Apple限量品

今年Apple突然在農曆新年前推出AirPods Pro牛年限量版，全新設計的牛年emoji，刻印在AirPods上。究竟值不值得果迷們入手？究竟Apple多年以來有沒有推出過其他限量產品？

AirPods Pro牛年限量版已經可以在網店及實體店購買，限量推出賣完就冇。（香港01美術部製圖）

Apple突然在香港、中國、台灣及新加坡推出牛年限量版AirPods Pro，以全新設計的「牛上加牛」的emoji，鑄刻在AirPods Pro之上，非常有趣。不過都已經入手AirPods的用家，又否值得將新機入手？

👇👇👇立刻睇限量版AirPods Pro有何值得入手的原因，以及多年來Apple曾推出大家都未必見過、炒爆的限量版產品！👇👇👇

以上只提了1個入手理由同4年限量品！想睇晒成個名單？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉AirPods Pro牛年限量版入手3大理由！盤點8款歷年罕見Apple限量品