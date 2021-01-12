WhatsApp 回應｜WhatsApp 更改私隱條例後成為焦點，不少用戶決定「轉會」。而 WhatsApp 今日（ 1 月 12 日）於 Facebook 專頁中回應，希望解決有關新私隱條例的謠言，當中指出更新不會影響用戶與朋友﹑家人分享訊息的私隱，又澄清不會與 Facebook 分享的內容。

👇👇WhatsApp 就更改私隱條例的最新回應（2021年1月12日）👇👇

+ 2 + 2 + 2

資料來源：Facebook@WhatsApp﹑WhatsApp faq網站

同場加映：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF

WhatsApp對話匯出及備份教學｜上星期四（1月7日）起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家打算「移民」至Signal。

👇👇WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇

+ 8 + 8 + 8

想知點查閱backup的對話記錄？即睇：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF