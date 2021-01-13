Razer製N95級別可重用式半透明LED RGB口罩Project Hazel｜CES 2021｜今屆2021年消費性電子展CES 2021雖因新冠肺炎COVID-19瘟疫關係改為網上進行，也不少得電競裝備名廠Razer，除了帶來超型概念電競椅Project Brooklyn，竟意外展示了一款N95級別可重用智能電競口罩Project Hazel！廢話少講，即睇個口罩又關電競乜事！

遊戲周邊裝置公司Razer 雷蛇聲稱製造了世界上最具智能的「電競口罩」。此新型可重複使用的N95防毒口罩，稱為Project Hazel。現暫為概念設計，標榜製造材料環境，並支援大量功能。廢話少講即睇：

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但要補充多句的是，Razer雖然稱Project Hazel為N95級外科手術，但此設計尚未獲得美國食品及藥物管理局、疾病控制及預防中心或職業安全及健康管理局任何認證。Razer向外媒《The Verge》表示正與醫學專家和科學家團隊合作開發口罩。

資料來源：Razer、Engadget、The Verge

同場加映👍：CES 2021新科技新產品前瞻

今屆2021年消費性電子展CES 2021因新冠肺炎COVID-19瘟疫關係改為網上進行，但新產品發布仍然算精彩頗有睇頭。

今屆2021年消費性電子展CES 2021因新冠肺炎COVID-19瘟疫關係改為網上進行，但新產品發布仍然算精彩頗有睇頭。（香港01美術部製圖）

本文帶各位率先睇LG可捲螢幕手機、Sony電動車Vision-S、Qualcomm 高通第2代屏下指紋技術3D Sonic Sensor Gen 2、Samsung家務助理機械人等7件在是次大會中亮相的新數碼電器Gadgets產品。

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同場再加映👍：紅米 Redmi Note 9T港版實機試玩報告

【紅米 Redmi Note 9T】在 2021 新一年，小米旗下的 Redmi 品牌延續過往平價至上的定位，於 1 月 8 日發布了旗下首部 5G 機種 Redmi Note 9T。在今日（1月11日），小米公布了 Redmi Note 9T 於香港的發售詳情，其平價無疑使它成為當今市場最平價的 5G 機之餘，其功能亦有不少可取之處。

Redmi Note 9T 上手試、影音功能值回機價？（香港01美術部製圖）

在國際版 Redmi Note 9T 發布前，《香港01》科技玩物頻道記者就首先獲得了香港版本的實機上手試玩。其天璣 800U 處理器的效能雖然屬於中低階，但紅米方面除了從其提取了 5G 連線功能的優點之外，於機身其他功能上都下了功夫，尤其在影音功能上亦值得一讚。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 9T 港版試玩簡評！👇👇👇

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同場再三加映👍：消委會14款藍牙喇叭評測

藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？

市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？（香港01美術部製圖）

消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇👇消委會測試14款藍牙喇叭！點圖放大睇Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇👇

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以上只講7款評分！想睇埋完整報告？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?