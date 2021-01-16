撰文：鍾世傑
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消委會測試市面上33款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌商品。以下5點選購貼士，有助你進一步消化報告中的數據，揀選更適合自己需要的藍牙耳機。
Sony WF-1000XM3 在今次測試中排名極高。
消委會測試發現，音色、電量等性能，跟定價高低無關，細節可參考下文介紹。不過數據是死的人是生的，單靠一埋數據也未必能適買到合你用的耳機！以下5個買藍牙耳機的心得貼士，可作為33款耳機測試的導讀：
👇消委會最新全無線藍牙耳機選購5大貼士👇
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👇消委會最新全無線藍牙耳機評測報告公開👇
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第1至15位款式，請點擊看全文：消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？
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同場加映：消委會14款藍牙喇叭評測👇
消委會對14款藍牙喇叭做測試，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。
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