iPhone Fold蘋果摺機正在研發展開後6.7吋　下一代不是iPhone13？

據報道，蘋果已經開始了可摺疊屏幕iPhone的早期研發，這可能是三星和其他類似設備的潛在競爭對手。該公司還計劃在今年的iPhone系列中只做一些小的改動。

報道稱，蘋果公司已經開發了一款可摺疊屏幕原型，用於內部測試，但尚未敲定推出可摺疊iPhone的計劃。據知情人士透露，這項開發工作並沒有超出顯示屏的範圍，這意味着蘋果公司在其實驗室中還沒有完整的手機原型。

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蘋果公司內部討論了許多可摺疊的屏幕尺寸，包括展開後類似iPhone 12 Pro Max上6.7吋顯示屏的尺寸。目前的可摺疊手機屏幕從6吋到8吋不等。

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知情人士表示，被測可摺疊屏幕的鉸鏈幾乎看不見。包括其他公司，最近推出了帶有可視鉸鏈的設備，可以分隔兩個不同的面板。蘋果公司的發言人拒絕置評。

對於蘋果公司來說，這可能是一個根本性的改變。但可摺疊iPhone可能還要好幾年，也可能最後永遠出不去。該公司目前正專注於在今年晚些時候推出下一代旗艦產品iPhone和iPad。

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據知情人士透露，蘋果公司沒有計劃對今年的iPhone系列進行重大改動。在公司內部，工程師們考慮將下一部蘋果手機稱為該公司的另一個"S"版本，這通常是一部小幅升級過的新iPhone的名字。

雖然新iPhone整體沒有太大變化，但蘋果公司仍在測試2021年的關鍵升級：屏下指紋識別器。在戴口罩和麪部識別不兼容的環境下，這個功能對用戶來說會非常方便。屏幕指紋閲讀器對於某些用戶來說可能也比Face ID快。蘋果公司還討論了取消部分iPhone機型的充電端口支持無線充電的問題。

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