撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-19 18:17

【小米年貨節優惠精選】以平價見稱的小米現在幾乎每季都推出一次大優惠，剛踏入 2021 年不久，於 1 月 19 日至 31 日期間就舉辦「小米年貨節」，除了多項手機／家電產品的優惠，亦趁勢加推了新款新貨品。

5大小米手機優惠、Mi 10T 斷貨再返有價減

今次小米年貨節當然不乏手機減價，而除了一些推出將近一年的手機如 Redmi Note 9 系列減價之外，在 2020 年尾才上市的 Mi 10T 系列雖然一度賣斷市，在今次重新上架之餘還有額外優惠，算是頗令人驚喜。

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數月前在中國內地市場推出時有不少回響的小米智能遙控車，得到 Suzuki Jimny 車款的正式授權，今次在香港正式上市，平價之餘買 Mi 10T Pro 亦有贈送，新年想買禮物予男孩子或者有著落了（圖 小米）

4大小米家品優惠、消委會高評價空清機都有價減

小米近年除了賴以起家的智能手機產品，其家電產品線亦備受注目，勝在價錢廉宜又夠實用，在今次的年貨節中有加購／減價優惠的吸塵機、空氣清新機等，或者正好趕上送舊迎新的大掃除時節。

消委會在2020年發表過有關空氣清新機的測試報告，其中獲得高評價的小米空氣淨化機系列亦是今次小米年貨節的優惠重點之一（圖 小米）

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5件小米新品同場上市

除了以上的智能手機／家電的減價優惠之外，今次小米亦趁著小米1年貨節推出數件新產品，＄199 起就有交易，新年送禮自用都可以考慮一下👇👇👇

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