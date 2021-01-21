iPhone SE Plus傳下半年推出　搭載最新A14晶片、Touch ID取代XR

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-21 14:45

2020年第二代iPhone SE推出非常火爆，但去年iPhone SE 2最大的問題是使用了4.7吋顯示屏，對於今天的智能手機來說還是太小了。但據報道，今年蘋果計劃推出更大的iPhone SE 2021，名為iPhone SE Plus。

據推特博主透露，iPhone SE Plus將使用6.1吋IPS顯示屏，並將搭載蘋果A14晶片。這款智能手機將使用1200萬像素主攝像頭和700萬像素的自拍攝像頭。六種人像燈光效果、OIS光學圖像穩定、智能HDR 3和Touch ID也是添加到iPhone SE Plus的出色功能。

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這款iPhone SE Plus將是IP67防水防塵，也就是說它可以100%抵抗灰塵、沙子等固體物體的攻擊，並且已經測試在15釐米到1米的水中工作至少30分鐘。

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根據新聞報道，智能手機預計售價為499美元，將有三種不同的顏色——黑色、紅色和白色。而且如果傳言可信，iPhone SE Plus將在2021年下半年上市。

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