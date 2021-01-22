撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-22 00:00

【Samsung SmartTag 智能標籤】過去一年不斷有零星傳聞指，Apple 會推出自家的追蹤器 AirTag，但一直只聞樓梯響，但其實這類型的產品依附在很容易遺忘的小物如錢包／鎖匙上相當實用。 有見市場需求的確存在，Samsung 也按捺不住，搶在 Apple 之前推出這款智能標籤 SmartTag。

Samsung SmartTag 外型細小如鎖匙扣

就如字面所言，SmartTag 就是一枚智能標籤，本身的體積並不大，長寬僅 4cm，與一枚鎖匙扣飾物分別不大👇👇👇

10 步設定 Samsung SmartTag、幫大頭蝦找回小物件

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手機同樣是一樣出門前常要找尋的東西…除了可以用手機找出 SmartTag 之外，SmartTag 又支援雙向定位響鬧鈴聲，只要按下 SmartTag 上的按鈕兩下，即可以啟動手機的鈴聲（蔡浩騰 攝）

Samsung SmartTag 雖然體積細小，功能卻相當實用，它將會隨 Samsung Galaxy S21 系列手機在 1 月 29 日於香港上市，售價為＄239，價錢不貴，用以省回尋找不同物件的時間都總算值回票價了。

同場加映：Samsung S21／S21+／S21 Ultra 實試10大升級位

今代 Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作，以下就先為大家來 Galaxy S21 系列 10 個值得留意的升級位👇👇👇

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Samsung Galaxy S21 系列香港售價及上市優惠

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