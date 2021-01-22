撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-22 15:36

PS5再開賣！PS5（PlayStation 5）主機雖然看似炒價有點回落，但仍然一機難求，就算PlayStation或Sony等推出3次抽籤預購都，貨量仍供不應求。官方今日（1月22日）公布將在1月底，推出第4輪抽籤預購。相信PS5屆時將連同其他連鎖店同一日開賣、抽籤，好讓機迷購買的機會大為提升。

PS5由11月推出至今，長期被炒家炒貴一倍以上，極難以正價入手。PlayStation HK今日再公布，第4輪開售在即，將於2021年1月26日開始接受登記抽籤，更指今次與上次同樣「機迷限定」，需要有PlayStation Plus會員才可以參加抽籤，稍為提高機迷中籤機會。當然除了PlayStation HK外，相信還有多個方法抽籤、購買入手，下文再次為大家盤點8個現時可行，以原價購入PS5的抽籤／購買方法。

機迷們再次有機會抽籤購買PS5主機了（林勇攝）

👇👇即睇第4輪如何抽籤、預購、購買PS5？👇👇

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同場加映：早前CES公開了不少PS5大作的推出日期，大部份都是今年內，有幾款更是今季內（1至3月）上市，看來PS5的遊戲開發已漸漸跟出，接下來一兩年可以期待有更多正Game見街。

按圖放大官方公布多款PS5大作上市日期👇👇

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同場加映：Cyberpunk 2077電馭叛客可能令不少PS4機主失望，不過希望在明天，踏入2021年，《香港01》科技玩物頻道盤點了各平台共20款令人期待大作。

👇2021年20大期待PS4/PS5/Switch/PC遊戲👇

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睇全文 👉PS5 11款大作發售日公開 Hitman 3/死亡回歸 2021年首季有得玩

同場加映：想網購可以慳更多？精選5張網購高回贈的信用卡！

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睇更多「網紅收PS5齊出合照呃嬲」的相片，即入來睇 👉PS5曬命照｜插畫師咳神Po合照惹插畫界圍攻 陳柏宇扮打機被恥笑

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