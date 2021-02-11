撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

農曆新年假期間，相信不少電動車車主都會外出拜年或者郊遊！《香港01》數碼生活記者綜合中電、Tesla、易充站、Smart Charge等網站資料，整理出全港超過一百間設有電動車充電設施停車場，方便各位電動車主規劃行程。

根據環境保護處資料顯示，截至2020年12月底，全港總共有18,417部電動車於路面行走。如今全港擁有超過一百間停車場具備電動車充電設施，例如領展商場以及香港房屋委員會轄下的停車場等。

雖然充電泊車位逐漸普及，不過各停車場的充電插頭不同，電動車車主四出拜年前，不妨先了解各區的充電站停車場，以及場內的插頭型號、速度和數目，以防電量不足！以下停車場提供中電、Tesla、易充站、Smart Charge的充電站，到底哪一間最方便車主？

👇👇👇香港島（中西區、東區、南區、灣仔區）【按圖放大看】👇👇👇

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👇👇👇九龍（九龍城區、觀塘區）【按圖放大看】👇👇👇

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👇👇👇九龍（深水埗區、黃大仙區、油尖旺區）【按圖放大看】👇👇👇

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👇👇👇新界（離島區、葵青區、北區）【按圖放大看】👇👇👇

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👇👇👇新界（西貢區、沙田區、大埔區）【按圖放大看】👇👇👇

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👇👇👇新界（荃灣區、屯門區、元朗區）【按圖放大看】👇👇👇

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