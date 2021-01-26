撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-26 18:51

平價 5G 智能手機｜2021 年才剛過去一個月，香港市場已經發布了三部＄3,000 以下且支援 5G 的新手機。除中國廠商外，Samsung都加入戰團，下文將介紹幾部 2021 年頭不能錯過的平價 5G 手機！

Samsung Galaxy A32 5G

講起平價機種，可能大家會先想起小米等內地品牌，但其實韓廠 Samsung 旗下的 A 系列一直都以平價定位深受歡迎，而繼 2020 年尾推出的 Galaxy A42 5G 之後，Samsung 亦在 1 月 22 日於香港市場推出全新的 Galaxy A32 5G。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy A32 5G 特點及詳細規格👇👇👇

小米 Redmi Note 9T 5G

小米旗下的紅米Redmi 品牌在過去一年重拾平價定位，來到2021 年所發布的 Redmi Note 9T 5G 更是目前市場上最平價的 5G 智能手機，即使是高配版本都不足＄1800 就可以入手，相信這個最低價紀錄在未來數月都很難有新機可以突破。

👇👇👇按圖放大看小米 Redmi Note 9T 5G 特點及詳細規格👇👇👇

Realme 7 5G

OPPO 旗下的子品牌 Realme，上年度在香港推出 X50 5G，來到 2021 年頭亦即將在 2 月推出新作 Realme 7 5G，上一部機的多個賣點繼續存在，不過處理器就換成 MediaTek 的 800U，處理力更強之餘保持在＄3,000 以下的價位。

👇👇👇按圖放大看 Realme 7 5G 特點及詳細規格👇👇👇

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 26 + 26 + 26

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro