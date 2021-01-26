撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-26 16:10

HP／友和／NexstMall 優惠｜數波疫情影響下，WFH的日子也未知何時結束，留在家工作﹑娛樂的時間增加，不妨趁現在升級家中的電腦配備，提升工作效率之餘，又能在工餘時間打機輕鬆一下。今次為大家找來 HP／友和／NexstMall 的優惠，手提電腦﹑電競螢幕﹑耳機都有優惠。

👇👇屯門時代廣場HP Pro Shop優惠（即日至2021年1月31日）👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇友和電競產品優惠👇👇

+ 12 + 12 + 12

👇👇Nexstmall產品組合優惠（即日至2021年1月28日）👇👇

同場加映：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出？

網民的日常娛樂，基本上離不開 YouTube，影片當中的演員／KOL 們亦逐漸取代傳統娛樂界的明星，成為大家的焦點。近日連登便發起一場「YouTube 女神選舉」，其矚目程度，隨時比香港小姐更高。

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

+ 23 + 23 + 23

想睇第6~10個YouTube 界女神？即睇：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出？