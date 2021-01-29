撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-29 17:54

手機SIM卡實名制｜今日（1月29日）香港政府商務及經濟發展局突然宣布，展開為期一個月的電話智能卡實名登記制度，亦即是電話 SIM 卡實名制的公眾諮詢。《香港01》科技玩物記者就根據政府公開的資料，整理出香港用戶必知的 10 個 Q&A，讓大家更快速地了解政府的公眾諮詢內容。

SIM卡實名制要收集甚麼資料？香港儲值 SIM 卡用戶必知 10 個 Q&A

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根據公眾諮詢資料，目前已經推出的儲值 SIM 卡（如圖中的 3HK SoSIM）不會回收或即時作廢，但在新法例推行後的 360 日之內需實名登記，否則將不能正常使用（蔡浩騰 攝）

SIM卡實名制事在必行、仍有細節須釐清？

對比過往常見諮詢期為三個月的議案，今次 SIM 卡實名制的諮詢期只有一個月，明顯要急切得多，而政府方面亦表明，欲於今屆的立法會會期內將議案提呈立法會並正式落實成通訊條例的一部份，並成為正式法律。

1月29日，商務及經濟發展局提出，就電話智能卡實名登記制度展開公眾諮詢。（梁鵬威攝）

然而，目前基於 SIM 卡實名制的灰色地帶需要在諮詢後微調，例如最多人關心的執法機構取用資料問題，在諮詢文件當中，有提及在「緊急情況」下，即使沒有法庭手令執法部門都可以向電訊商索取用戶的 SIM 實名資料，但就未有清楚界定緊急情況，可能會觸發濫權爭議。

在疫情之下，旅遊 SIM 卡完全滯銷，而SIM 卡實名制更可能對專營年卡、無約 SIM 卡的零售店鋪帶來進一步打擊（蔡浩騰 攝）。

另一方面，SIM 卡實名制亦意味每個港人可持有的儲值 SIM 卡將設限數，實名過程又可能增加零售商所付出的時間成本，對於專營年卡、無約 SIM 卡的零售店鋪或會是一大打擊。

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基於新冠肺炎疫情的「新常態」，連手機產品的發表周期也變化，單是 1 月已有 2～3 部新機等著上市。但亦因為如此，一些規格稍舊的機種降價亦比從前快且狠，今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。

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