小米公開隔空充電技術　科幻級技術成真　有遮擋、多設備一樣得

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-29 17:45

近日小米預吿了將發佈一次劃時代的技術革新，現在答案正式揭曉。今天（29日）上午，小米手機官方宣布小米首發自研隔空充電技術（Mi Air Charge），有着17項技術專利，是一次革命性創新。官方介紹，手機不插線、不用底座，無論在手上還是袋裏，都能遠距離無線充電！而且可以邊玩邊充、多設備同時充，有遮擋也不影響。

按照小米手機部總裁曾學忠的介紹，隔空充電需要通過小米的隔空充電樁實現，其內置5個相位干涉天線，可對手機進行毫秒級空間定位，精準探測手機位置，144個天線構成的相位控制陣列，通過波束成形將毫米波定向發射給手機，手機通過微型信標天線接收，可實現數米內5瓦遠距離充電。

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另外，不久小米自研隔空充電技術還可為智能手錶、手環等穿戴設備隔空充電。未來客廳，包括音箱、枱燈等小型智能家居產品，都可以實現無線供電設計，徹底擺脱電線束縛，真正實現客廳無線化。

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