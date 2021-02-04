Fujifilm X-E4︱畫質/拍片/色彩評測　輕巧便攜畫質出眾無反相機

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

Fujifilm X-E系列的最新相機產品X-E4正式發佈。這台全新的Fujifilm X-E4採用緊湊的復古外觀設計，同時對核心成像組件進行了全面升級，不僅便攜性極佳，在畫質表現上又非常出色。Fujifilm X-E4既可作為主力相機使用，同時對於專業用戶來說也可以做日常隨身便攜相機使用。今天，我們就來看一看富士全新X-E4究竟有怎樣的改進和提升。

1、概述

Fujifilm X-E系列上一代產品X-E3發佈於2017年10月，距離現在已經三年多的時間，甚至有一段時間傳言富士會砍掉X-E這條產品線。不過，現在富士自己證明Fujifilm X-E產品依然是富士X系列相機中不可缺少的一部分。

如果你對Fujifilm X-E系列相機大致了解的話，你會發現全新的X-E4的外觀已經發生了很大變化，變得更加小巧緊湊，便攜性極佳。同時在影像核心配置上，Fujifilm X-E4採用了與旗艦X-T4相同的2610萬像素APS-C畫幅傳感器，擁有着非常出色的畫質表現。

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在視頻拍攝上，為了應對越來多的視頻拍攝需求，Fujifilm X-E4支持最高4K 30P視頻拍攝，最高碼流可以做到200Mbps。並且，Fujifilm X-E4同樣支持內錄F-Log曲線，提供專業級的視頻拍攝能力。此外，Fujifilm X-E4支持240P的升格視頻拍攝，並且支持自動對焦以及眼部對焦，對於人物拍攝更加方便。

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2、外觀

富士的相機強調顏值和拍攝樂趣，Fujifilm X-E4同樣如此。Fujifilm X-E4外觀設計採用緊湊的復古設計，包含電池和存儲卡在內，整機重量僅有364克。雖然Fujifilm X-E4取消了手柄手機，但由於整體十分輕巧，因此依然有着不錯地握持手感。

Fujifilm X-E4在操作上延續了富士相機傳統的模式，快門速度撥盤加上曝光補償撥盤，配上富士鏡頭上的光圈環，可以很容易在拍攝時完成曝光組合操作。在Fujifilm X-E4機身頂部也集成了兩個快捷鍵，「Q」鍵可以讓你不進入菜單即可快速完成對相機拍攝功能的設置；而快門右側的快捷鍵，可以在拍攝快速完成ISO感光度的調整。

Fujifilm X-E4背後的設計非常簡單，上面三個按鍵，中間靠右位置為複合選擇撥杆，可以用於拍攝時選擇焦點或者調整菜單使用，在複合選擇撥杆下方分別是Menu/OK和Disp/Back兩個按鍵。總的來說，Fujifilm X-E4將相機大部分操作集中在了右手位置，配合上機身頂部的撥盤在拍攝時基本可以完成單手操作和拍攝，不僅簡化了相機操作，也間接的提升了拍攝效率。

Fujifilm X-E4背後採用了一塊3吋162萬像素、可180翻折顯示屏，屏幕支持觸控操作，可以完成對焦、左右滑動切換照片等操作。在機身背後左上角，Fujifilm X-E4依然保留了OLED取景器，有效像素為236萬。OLED取景器在拍攝時刷新流暢，顯示效果十分出色。

在接口方面，Fujifilm X-E4機身集成了HDMI、USB-C和標準麥克風插孔。在續航上，Fujifilm X-E4採用了NP-W126S電池，續航在360張左右，完全可以滿足日常拍攝需要。

3、畫質以及性能表現

Fujifilm X-E4使用了與富士X-T4相同的2610萬像素APS-C畫幅背照式X-Trans CMOS 4傳感器以及X-Processor 4圖像處理器，相機本身感光度範圍為ISO160-12800，可擴展至最高ISO 51200，接下來我們對Fujifilm X-E4的感光度畫質表現進行測試。

從實際測試可以看到，Fujifilm X-E4在ISO 3200以內有着非常出色的畫質表現，從感光度提升到ISO 6400開始畫質出現衰減，在ISO 12800下，畫質開始出現可見噪點；隨着感光度提升至ISO 26500和ISO 51200之後，隨着感光度提升畫質衰減更加明顯。總之，Fujifilm X-E4的畫質表現十分優秀，日常拍攝時使用高感也無需過多擔心噪點等對於畫質的影響。

接下來看一看Fujifilm X-E4實際拍攝表現。在實際拍攝時，Fujifilm X-E4的畫質和細節表現都非常出色。先看畫質，在夜晚或者暗光高感光度拍攝，Fujifilm X-E4可以帶來非常優秀的畫質表現，例如在ISO 3200下拍攝，X-E4畫質表現不僅純淨，同時細節表現也非常出色。

在細節展現上，2610萬像素的傳感器配上富士鏡頭，可以獲得相當優秀的細節表現力。如果配上富士大光圈鏡頭，照片除了豐富的細節外，大光圈淺景深營造的獨特氛圍，讓照片的層次和質感都十分豐富。

在對焦能力上，Fujifilm X-E4擁有425個可選擇對焦點，在靜態照片和動態視頻拍攝時都提供眼部識別對焦功能。在暗光對焦方面，Fujifilm X-E4支持-7EV暗光環境下對焦能力，足見其對焦性能已經與旗艦X-T4十分接近。

Fujifilm X-E4高速連拍眼部對焦演示（中關村在線授權使用）

另外，在連拍能力上，Fujifilm X-E4可以做到機械快門下8fps的連拍速度，電子快門下可以達到無裁切20fps，1.25倍裁切下30 fps的連拍速度，其性能與旗艦X-T4完全相同。

4、色彩

Fujifilm X-E4也搭載了富士相機獨家的18款膠片模擬色彩風格，在數量上與旗艦X-T4以及之前發佈的X-S10完全相同。並且Fujifilm X-E4也具備了豐富的自定義功能，例如調整色彩鮮豔程度、藍色色調鮮豔度、高光陰影曲線等，讓這台相機在色彩上有着更多的自定義空間，豐富了相機玩法，也讓用戶可以根據自己的喜愛自定義色彩，凸顯自己獨有的色彩風格和個性。

Fujifilm X-E4（中關村在線授權使用）

富士膠片色彩，可以讓我們拍攝時獲得理想的色彩直出。我們在不同環境下，可以使用不同的膠片模擬設置，從而獲得更加理想的照片效果。

以下是Fujifilm X-E4膠片模式拍攝的的樣張。

5、視頻功能

為了應對越來越多的視頻拍攝需求，Fujifilm X-E4也具備了豐富的視頻功能。Fujifilm X-E4支持最高4K 30P的視頻能力，通過6K超採4K，視頻碼流可以到最高的200Mbps。

Fujifilm X-E4內同樣保留了機內錄製F-Log的選項，也就是可以在機身內錄F-Log曲線，對於視頻拍攝有更多要求的用戶來說，F-Log的加入為視頻後期提供了更多的空間和可能性。

Fujifilm X-E4視頻取景眼部對焦演示（中關村在線授權使用）

在視頻拍攝時，Fujifilm X-E4與X-T4一樣，不僅支持視頻拍攝時的眼部對焦能力，並且提供了240P升格拍攝，升格拍攝時同樣支持臉部識別和眼部對焦，這對於視頻拍攝者來說，是非常有價值的功能。

6、總結和樣片

Fujifilm X-E4是一台外觀復古風格、精緻小巧，但內心卻十強大的相機產品，富士獨家的2610萬像素X-Trans CMOS 4傳感器以及X-Processor 4圖像處理器讓Fujifilm X-E4畫質表現十分出色，不僅可以滿足於攝影愛好者日常拍攝需要，對於專業用戶來說，Fujifilm X-E4更是是一台完美的、可以隨身便攜的高畫質相機，可以作為專業相機（如GFX中畫幅相機）的備機使用。

Fujifilm X-E4（中關村在線授權使用）

Fujifilm X-E4在操控上延續了富士相機傳統同時，又根據相機的定位和針對人群對相機的部分操控進行了簡化處理。在使用X-E4拍照時，相機大部分操作可以單手完成，再加上觸控屏的輔助操控，即使剛拿到相機的用戶，也能快速上手Fujifilm X-E4完成拍攝。

總之，Fujifilm X-E4延續了富士X系列相機的傳統，同時通過小型化機身設計，讓這台相機成為了高畫質、高便攜性、高顏值的「三高」代表。Fujifilm X-E4將會成為富士相機系統中重要的一員，憑藉「三高」特性 ，Fujifilm X-E4會成為相機市場高關注度的產品，也會是很多喜愛富士相機用戶的首選相機之一。

以下是更多Fujifilm X-E4拍攝的樣片。

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