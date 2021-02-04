撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-04 12:37

新年豐澤、中原網店Soundbar數碼產品、家電，限時優惠！臨近新年不少連鎖網店都在新春大特價，而豐澤就在此時推出Bose耳機、喇叭、Soundbar限時特價及中原網店大量數碼產品減價。部份產品限量劈價，想出手買就要快手！

豐澤網店於由即日開始至2月9日，舉行Bose品牌特價週，降噪耳機、無線喇叭、Soundbar等大減價，由於有一些款式實在太抵買，很快就已被搶購一空；而中原則正舉行新年優惠，由耳機、數碼產品至家電都有特價。記者就揀50+多款減價款式推介，想買就要快手了。

豐澤Bose品牌大減價，部份產品已經售罄了，想買就要快手。（網上截圖）

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同場加映：，必備5張網購高折扣、現金回贈信用卡！近年不少銀行推出網購高回贈的信用卡，總要傍身幾張，每次網購平多幾十蚊，慳得一文得一文。

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同場加映：新冠肺炎第四波疫情持續，大家如非必要都應盡量留在家中抗疫。今次記者就為大家精選8個專門賣新鮮、急凍等食材的網店，更加方便大家在家煮菜或用氣炸鍋製作簡易餐單。另外，如果不想自己煮飯網民，記者亦總合了多個外賣Apps的優惠全集。

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買多了急凍食材，雪櫃不夠位又如何是好？記者整合了10個購買小型冷藏櫃／冰櫃的問題，並走訪本港賣冰櫃的店舖找專人為各位解答疑難。

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