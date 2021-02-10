撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-10 07:00

【2021農曆新年】踏入辛丑年疫情持續，香港金融管理局呼籲市民減少社交接觸，以電子支付方法派利市，雖然多間銀行及電子錢包營運商響應，然而並非每間電子支付都有加入新年氣氛，如果想得體一點，不妨選擇以下6款的電子利市App！

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示：「今年因應疫情關係，中銀香港鼓勵市民透過 BoC Pay 及手機銀行派發電子利市，方便又 環保。」（中銀香港 BOCHK＠YouTube截圖）

派利市本來就是長輩向晚輩表達祝福的心意，只要透過銀行或者電子錢包App，自定利市金額過數，向親朋傳遞電子利市和電子貼紙祝賀語句，獻上新㇐年的祝福和喜悅。以下6款電子利市除了充滿新春氣氛，而且派得新奇，相當好玩！當中兩間更有新春利市大抽獎，隨時贏取$8,888港元現金獎賞！

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隨著電子過數普及化，只要一鍵即可派發電子利市，又無需去到銀行換新鈔，相當方便。最重要是比起實體利市封，來得更加環保。環保團體「綠領行動」曾指出過香港人每年使用3.2億個利是封，相當於砍伐16,300棵樹！然而每年過農曆新年，這些只用過一次的利市封就被送到堆填區，浪費得驚人！如果想支持環保，絕對要試試電子利市！

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