撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

安心出行App懶人包！大年初七（2月18日）起，港府正式放寬食肆及部份公共場所的限聚令，大家終於可以4人共聚晚飯、做Gym、打波睇戲等。不過前題是需要使用「安心出行App」或登記身份證資料等才可入場。 始終用手機App「打卡」更方便，今次就為大家分析使用安心出行8個重點，包括那些場合需要用？如何下載、使用？舊手機、iPhone用得嗎？

今年初七起，政府有條件放寬社交距離措施，大家等了多月終於可以最4人限聚晚餐，亦都可以去睇戲、做Gym或進入不同公共地方。不過就限制必須用「安心出行App」或利用身份證登記。不少人對「安心出行」App一知半解，並不知道如何使用、什麼手機用得以及功能，記者就為大家分析8個安心出行App的使用要點。

大部份的手機或智能裝置都可以安裝「安心出行App」。（林勇攝）

👇👇即睇「安心出行App」安裝、使用等8個必要認知的重點👇👇

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