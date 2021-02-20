撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-22 10:38

一部功能齊全、輕巧、效能出色的平板電腦，甚至可以取代家中的文書機，甚至成為每日跟身的萬用裝置。消委會曾測試 6 款市面常見的中高階平板電腦，包括 Apple iPad Air、Samsung Galaxy Tab S7等，發現價格相距約兩千元的款式，表現竟相近。

👇👇消委會6款平板電腦評測結果👇👇

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Lenovo 近期亦推出高階平板電腦 Tab P11 Pro，想一次過對比不同款式的平板電腦後，才決定入手那一部的話，即點圖放大以下圖片，了解 Lenovo Tab P11 Pro 的效能。

👇👇Lenovo Tab P11 Pro實試評測 配上專屬鍵盤媲美手提電腦？👇👇

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同場加映：消委會4G、5G手機／VPN／Wi-Fi Router等 7類數碼產品評測整理

消委會過去針對手機﹑Apps﹑VPN﹑Wi-Fi Router等進行評測，這類測試經常發現一些性價比高的產品和服務。由於數碼產品的功能日新月異，一般用家可能較難全面了解，消委會的測試好正可用來參考。

👇👇消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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想睇埋所有7類數碼產品評測整理？即睇：消委會4G、5G手機／VPN／Wi-Fi Router等 7類數碼產品評測整理

同場加映：消委會12款氣炸鍋比併 $300款媲美$2000 Philips 附7大使用貼士

疫情影響下，越來越多人傾向在家中煮食，減少在街上除口罩的時間。近年新興的氣炸鍋就成為家中煮食的「好拍擋」。消委會測試 12 款氣炸鍋，並用急凍薯條﹑雞膇﹑急凍春卷測試氣炸表現，結果發現 $298 元的款式表現，與 $1,998 的飛利浦Philips氣炸鍋總評都獲評為 4 星。同時，消費者也要留意報告中，測試氣炸薯條時的丙烯酰胺含量，了解不同款式有機會產生致癌物的水平。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

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想知氣炸鍋選購和使用貼士？即睇：消委會12款氣炸鍋比併 $300款媲美$2000 Philips 附7大使用貼士