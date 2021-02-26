撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

Sony PS5 2-3月第5次開賣！2021年2月26日PlayStation 5／PS5 第5次開放預購，7大抽籤預購方法！PS5推出多月仍然熱爆，供不應求下機迷難以入手。PlayStation HK再次聯同多個網上平台推出抽籤預購活動。記者為大家盤點7個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。

Sony PlayStation 5（PS5）推出已近半年，近日炒價稍為放緩，仍然一機難求！最近Sony PlayStation HK第5次推抽籤預購活動，今次除了Sony及PlayStation外，還有不少其他大型連鎖網店提供抽籤或搶購機會。究竟有哪7個方法可以登記搶購？立刻詳盡解說。

記者上次終於抽中購買PS5數位版，終於可以爽玩《Demon's Souls》等新game了。（林勇攝）

👇👇 即睇PS5第5輪 2021年2月26日預購、抽籤，以及如何檢查有否中籤 7大方法！👇👇

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PS5各登記抽籤頁面連結（持續更新）

（待更新）PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：

（待更新）Sony官方抽籤連結：

Log-On登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk/（Log-On中籤者將會在3月1日起收到通知連絡）

（待更新）Aeon登記抽籤連結

（待更新）Fortress抽籤條款（App登記限定）

香港Suning抽籤連結：https://bit.ly/2YlufWO（獲得優先購買資格會員將於結果公佈（3月15日）收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Club Shopping 抽籤連結：https://shop.theclub.com.hk/preorder-ps5（參加者將會於2月26日下午9時前透過電郵收取抽籤結果，未能成功中籤者不作另行通知）

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