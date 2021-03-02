撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-02 10:46

手機送修注意事項｜目前普遍電子產品的壽命為 3～4 年不等，故若然智能手機在 1 年的保養期後出現小故障，不少用戶都會選擇將之送到第三方嘗試維修。但除了維修店鋪要慎選，在將手機送修前也有不少預備工序，保障自己之餘亦有助手機維修順利完成。

手機送修準備6部曲 防黑店調包零件偷私隱

現代人有很多資料都放在手機中，將手機送修前，資料處理一定要做好（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

👇👇👇按圖放大睇手機送修前6大注意事項👇👇👇

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《手機醫生》全面「體檢」 iPhone／Android 都用得

一般人沒有專業工具，在維修前、維修後，想為手機進行詳細「體檢」？不一定要將手機拆開逐件零件查看的，其實 iPhone 及 Android 平台之上都有專用的診斷 App 可用來檢查手機的手機硬件狀態，甚至連某些零件是否原廠所製亦能分辨。

今次介紹的免費 App《手機醫生》相信就可以幫到大家，它不論是 Android 或是 iOS 平台都可以下載得到，一 App 已經包辦了 3 大範疇的手機檢測👇👇👇

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同場加映：手機消毒7大宜忌 用錯清潔劑隨時壞

除家居清潔之外，我們每日都在使用的智能手機其實都是病菌溫床，手機清潔一定要做，但有何注意事項？《香港01》科技玩物頻道，為大家整理幾個實用手機清潔貼士及宜忌重點。

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