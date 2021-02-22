撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-22 15:53

因應新冠疫情稍見放緩，香港賽馬會終於重開場外投注站，但只接受球賽及賽馬投注，不能投注六合彩。其實，只需要用馬會手機App，就可以輕鬆買六合彩或投注其他項目，而且網上增值賬戶亦都十分簡單。

想買六合彩碰碰運氣，就算馬會場外投注站最近重開，但仍未接受六合彩投注。最好還是開啟登記一個馬會網上戶口，然後用手機App（HKJC）投注就更快手。不過登記戶口手續都有點麻煩，最起碼要有銀行戶口以及親身前往場外投注站作首次登記。究竟如何申請登記馬會網上戶口？如何網上即時轉賬增值？以及如何用App買六合彩？下圖文為大家詳盡解說。

及早申請網上投注戶口，以及利用網上增值服務，3秒完成投注及增值，免除排隊之苦。（資料圖片）

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同場加映：東華三院轄下六所廟宇的「觀音開庫」將會改為網上進行，想借庫或還庫服務的市民，2021年2月12日至3月8日期間預先在網站登記。

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同場加映：不少人對「安心出行」App一知半解，並不知道如何使用、什麼手機用得以及功能，記者就為大家分析8個安心出行App的使用要點。

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