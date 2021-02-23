１月全球手遊課金TOP10｜冠軍吸20億　原神第4　Coin Master上榜

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-23 18:17

2021年全發手遊課金收入Top 10！最近Sensor Tower就公布了2021年1月份全球手遊營收及下載量的數據，除了《原神》或《Coin Master》「順利上榜」外，有不少意想不到的遊戲上榜！

外國數據分析專家Sensor Tower，每個月都會公布當月手遊的下載及營收排名榜，踏入2021年1月份的數據分剛公布，發現去年大人條《原神》只是排第4名，而廣告睇到煩的《Coin Master》繼續上榜。值得留意，首兩名上榜的遊戲，單月均賺取課金營收超過20億港元！

👇👇即睇2021年1月份App Store+Google Play 手遊課金Top 10排名，以及免費下載遊戲Top 10排名👇👇

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同場加映：最近有網民用Sensor Tower的數據，統計了全世界在2020年的手機遊戲課金排行，結果是令人驚訝的，因為可能有一半的遊戲你都未必認識。

👇👇2020年 全球手機遊戲 課金排行榜 TOP 10👇👇

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