撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

Biontech復必泰疫苗網上預約5大重點｜5分鐘搶先預約、非優先群組都可陪同接種！本周三（3月3日）起，相關市民可以網上預約「Biontech復必泰」新冠疫苗。政府公布首批約14萬個預約名額。如果不想花1、2小時排隊及非優先人士，想選擇接種「Biontech復必泰」，就要留意以下5個重點。

港府早前推出的科興疫苗，已接近預約滿額，接下來本周三（3月3日）起，另一款「Biontech復必泰」開始接受預約，可是現時只接受「優先人仕接種」，包括60歲或以上老人家、特定群組人仕等。如果非這類人仕，想接種「Biontech復必泰」就要留意以下5個重點，尤其當中一招可以「排得更快」，毋須排1、2小時，只需幾分鐘就可以搶先成功登記預約。

早前58萬劑Biontech復必泰疫苗到港（路透社）

👇👇網上搶先預約新冠疫苗「Biontech復必泰」必留意5大重點👇👇

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預約接種疫苗連結：按此

網上預約「科興」新冠疫苗接種流程如何？大家又需要準備什麼文件？有什麼注意？請即看以下懶人包。

👇👇接種科興疫苗前5大必知位！千祈唔好去錯地方！【點圖放大看】👇👇

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同場加映：早前政府推出「智方便」app，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務，包括紀錄疫苗針卡、網上續牌以及報稅等。

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想知「智方便+」同「智方便」有乜分別？用呢個APP可以申請乜服務？即睇全文：「智方便+」懶人包｜3分鐘開戶 網上辦續車牌、報稅24項政府服務

同場加映：安心出行懶人包｜放寬食肆及部份公共場所的限聚令，大家終於可以4人共聚晚飯、做Gym、打波睇戲等。不過前題是需要使用「安心出行App」或登記身份證資料等才可入場。

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