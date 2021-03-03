撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-03 18:06

串流音樂Apps比併｜隨著科技發展，音樂的載體由過往的錄音帶變成CD、到後來的 MP3，而近年因為網絡發達令串流音樂成為主流。在香港，串流音樂平台的競爭仍然持續，目前至少有 6 個平台供大家選擇，究竟哪一個價錢最便宜、功能最多？

串流音樂發展持續、2020佔美音樂產業收益8成

2020 年因為新冠肺炎的打撃，世界各行各業都遭受重大打撃，然而音樂行業卻繼續保持增長。

根據美國唱片業聯會日前發表的報告，串流音樂在過去 5 年於美國都有持續增長，於 2020 年更帶來了 101 億美金的收益，佔錄制音樂利潤中超過 8 成，而其中最多人使用的為 Apple Music 以及 Spotify。

香港 6 大串流音樂 App 價格、功能比併

美國市場的數字雖然能夠反映國際間串流音樂發展潮流，但由於地區不同、選擇不同，來到香港，用戶的選擇就未必會與美國一樣了。

在 2020 年的香港市場，主流的串流音樂平台共有 6 個，分別為 Apple Music、Spotify、YouTube Music、JOOX、Moov 以及 KKBOX，幾個平台在曲庫、月費價格、以及所提供的功能、音質都有著顯著的分別，以下就為大家比較一下各平台的月費價格。

👇👇👇按圖放大看香港 6 大串流音樂 Apps 價格比較👇👇👇

如果單以個人月費為依據，6大音樂串流平台以 WeChat 旗下的 JOOX 為最便宜，不過除價格因素之外，在考慮訂閱串流音樂服務之前，各位還可以因應不同平台的曲庫、功能以及音質等指標作出不同的選擇，以下《香港01》科技玩物記者就為各位粗略剖析了一下 6 個音樂串流平台的賣點、功能👇👇👇

最抵玩方案＄15 起 識玩一定係用「家庭Plan」

由上年中開始，各個串流音樂 Apps 都有了自己的家庭分享方案，而當中以 YouTube Premium 的最為抵玩，以 6 個人的「家庭」計，人均只需要＄16，除了可以享用曲庫超大的 YouTube Music 之外，更可以享受無廣告的 YouTube 影片觀看體驗，設定步驟亦比想像中更為簡單，不消 5 分鐘已經可以設定完成👇👇👇

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同場加映：香港YouTube女神10強 連登一人一票選

除了音樂，網民的日常娛樂基本上離不開 YouTube，影片當中的演員／KOL 們亦逐漸取代傳統娛樂界的明星，成為大家的焦點。近日連登便發起一場「YouTube 女神選舉」，其矚目程度，隨時比香港小姐更高。

近日連登論壇上就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

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