撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-08 21:29

小米11香港價格、上市詳情｜繼 1 月尾上市的 Samsung Galaxy S21 系列之後，香港市場終於都有另一款搭載 Qualcomm S888 處理器的旗艦機 － 小米 Mi 11 上市！ 論發布時間，小米 Mi 11 甚至比 Samsung Galaxy S21 系列更早，然而國際版調試需時，小米方面在今日（3月8日）才正式落實小米 Mi 11 香港版本的售價以及上市日期。

小米 Mi 11 港版實機上手試

在上市消息公布前，《香港01》科技玩物記者已經率先取得了小米 Mi 11 的實機上手測試，在詳細的評測報告出爐之前，先睇睇機身外型以及上手速試後感👇👇👇

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重溫小米 Mi 11 六大功能賣點

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小米 Mi 11香港上市詳情

小米 Fans 對這部新一代的旗艦機 Mi 11 都等了將近 3 個月，如今小米宣布將之引入香港市場，相信不少 Fans 都已經準備好現金要買機，但今日小米公布的發售日期，意味著大家還要再等一等，而且價錢亦比中國內地版本貴一點。

👇👇👇按圖放大看小米 Mi 11 香港版上市詳情👇👇👇

小米 Mi 11 vs. Samsung Galaxy S21 規格比併

如果大家有留意香港的手機市場，相信都會知道小米 Mi 11 算是香港第二個採用 Qualcomm Snapdragon S888 處理器的智能手機系列，難免會被人拿來與早在 1 月尾上市的 Samsung Galaxy S21 系列進行比較。

不過小米 Mi 11 除了價錢夠便宜，在硬件上要勝過它，就只有位於頂階的 Galaxy S21 Ultra，但對手的定價卻高据＄9000 以上，單是這一點已令 Mi 11 的性價比堪稱 2021 年首季之王。

👇👇👇按圖放大看小米 Mi 11、Samsung S21 系列各機規格／售價對比👇👇👇

同場加映：Redmi Note 10 Pro＄3000 有找撼贏旗艦機？

如果不打算追求旗艦頂階規格，小米在較早前亦在 Redmi 品牌下發布了全新的 Redmi Note 10 系列，其中的 Redmi Note 10 Pro 就以＄3000 港幣有找的價格攻打市場；雖然處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 10 Pro 六大主要賣點👇👇👇

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