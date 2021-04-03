撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-03 10:30

【4月3日更新 30多款減價品】旺角區知名的華仁影音電器店，宣布將於2021年4月15日租約期滿後結業。《香港01》數碼生活記者即日上到華仁掃場，記錄下近100款減價影音電器。近日店方又增添了近30款個人護理、清潔用家品小電器，來看看有沒有你合用的東西吧。

👍【直至4月15日正式結業前將不斷更新】👍

【4月3日 復活節連假更新】

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【3月24日緊急更新】facebook出現華仁影音假專頁

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👇【3月22日】約30款特價家品電器及個人護理小電器👇

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同場加映：豐澤開倉特賣場現場直擊！

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