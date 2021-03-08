撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-08 18:59

跟香港人道別的不只UA戲院，華仁電器於旺角區經營影音電器十多年，3月8日亦在facebook專業宣布將於2021年4月15日租約期滿後結業。《香港01》數碼生活記者即日上到華仁掃場，記錄下近100款減價影音電器。

【不斷更新】直至4月15日正式結業前，其他新減價貨都會不斷在本文更新，敬請留意：

華仁影音就在港鐵旺角站E出口Body Shop樓上（旺角西洋菜街51號友誠商業中心10樓），地方不大但貨品排得夠密，而且類型頗多，包括有耳機、藍牙耳機、喇叭、Soundbar，甚至有家庭護理電器：

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