撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-10 19:15

ASUS ROG Phone 5 系列發表｜ASUS 自 2016 年推出電競手機 ROG Phone 系列以來，每年都會為此系列推出續作。而在今日（3 月 10 日），ASUS 就發布了全新一代的 ROG Phone 5，雖然比往年更早登場，但就一連推出三個型號，不論設計以及規格都予人驚喜！

ROG Phone 5 三機規格差異

今代 ROG Phone 因為中國人及機迷的忌諱而避開以「4」字命名，直接就改用「ROG Phone 5」，本以為距離上作推出才半年多，ASUS 不會拿得出甚麼新概念、新設計，但事實卻完全相反 － 新的 ROG Phone 5 不單有著全新設計，而且更一口氣推出三個型號，分別為 ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro 以及 ROG Phone 5 Ultimate。

早前在網上多次流出的副屏幕版本 ROG Phone，原來就是今次 ROG Phone 5 中的中階型號 ROG Phone 5 Pro（圖 ASUS）

👇👇👇在深入研究 ROG Phone 5 系列的主要賣點前，就先看看幾部機的規格差異👇👇👇

ROG Phone 5 系列10大賣點延續高階電競路線

ASUS 作為電競手機的開山鼻祖，ROG Phone 系列亦一向以規格強勁著稱，ROG Phone 5 系列除了擁有 Android 陣營中頂級的 S888 處理器，ASUS 更在其機身上下加入獨家配套，增強用家在各式遊戲上的「作戰」能力，其中作為過往歷代招牌的 AirTrigger 超聲波按鍵以至外置風扇 AeroActive Cooler 都有著莫大的進步。

👇👇👇按圖放大看 ROG Phone 5 系列 10 大賣點👇👇👇

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同場加映：2018至20年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

想換新機又不想付出太多？記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等，有部份旗艦機種即使是 2 年後的今日依然有著＄3000 以上的回收價，隨時賣機後可以「零機價」換 Redmi K40！



***資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

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