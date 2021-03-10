撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-10 15:56

春天潮濕轉熱，又到抽濕機﹑風扇﹑冷氣機出動的時候。蘇寧與友和推出家電限時優惠，多款春夏必用家電都有折扣，包括飛利浦﹑三菱和東芝的抽濕機，在春天幫大家對抗極高濕度。3月12日開始的 Dyson 品牌日，多款 Dyson 家電都限時優惠，如Dyson Pure Cool 二合一智能空氣淨化風扇（TP04）更減約 $1300，加快室內降溫同時淨化空氣，正打算入手的可以參考以下優惠推介：

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同場加映：潮濕｜天文台料下周濕度最高95% 專家教抽濕機一年無用勿即開機

踏入3月春天回南天，天氣又開始潮濕，天文台預計下周相對濕度最高達95%！唔想成日感覺濕笠笠？抽濕機又是時候重新拿出來用！不過要重開一年未用過的抽濕機有咩要注意？香港理工大學電機工程系教授鄭家偉，即教大家用抽濕機8大注意位！

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